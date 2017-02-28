آلان عون: البديل الوحيد عن القانون الجديد هو الفراغ وليس الستين او التمديد

أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب آلان عون، ان “التغيب عن جلسة مجلس الوزراء لا يجب تحميله خلفية سياسية، ولكن الوزراء يتحملون بالنتيجة مسؤولية التأخير في موضوع إقرار الموازنة، بتغيبهم عن الجلسة”، مشيرا الى ان “إقرار الموازنة قبل السلسلة، يسهل المناقشات التي ستحصل في اللجان المشتركة في مجلس النواب، لأن إيرادات السلسلة تقررها الموازنة، اما مناقشة السلسلة في اللجان المشتركة في مجلس النواب فطبيعي لأنها موجودة في مجلس النواب منذ الحكومة السابقة”.

وشدد عون في حديث إذاعي على ان “الرسالة التي سيوجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب هي احدى الاحتمالات للحث على اقرار قانون جديد للإنتخابات”، لافتا الى ان”الرئيس ما زال يعطي فرصة ليأخذ النقاش وقته، ولكن هناك استحقاقات والمهل تمر والوقت شارف على النهاية، ووسيلة الضغط المهمة للرئيس كانت عدم توقيعه على مرسوم الهيئات الناخبة”.

وشدد على ان “تكتل التغيير والاصلاح ما زال من أكثر المؤمنين بالتوصل الى نتيجة في قانون الانتخاب ويجب على جميع الأفرقاء المساهمة في التوصل الى قانون جديد ونحاول فتح ثغرة في الحائط المسدود، ولكن الأفكار تستنفذ مع الوقت، ويجب على الآخرين ملاقاتنا في منتصف الطريق”، معتبرا انه “من الصعب التوصل الى قانون انتخاب في حال لم يخرج البعض من الرهان على امكانية العودة الى قانون الستين او التمديد لمجلس النواب، لأن البديل الوحيد عن القانون الجديد هو الفراغ فقط”.

وأكد ان “الرسالة التي يمكن ان يخاطب فيها الرئيس مجلس النواب، ليست موجهة ضد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي حال لم يتم التوصل الى قانون في الحكومة فعلى مجلس النواب ان يتحمل مسؤوليته في هذا الاطار”، لافتا الى ان “هناك اتفاق إطار يحضر بين “التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” وهو ليس بحجم ورقة التفاهم مع “حزب الله” لأن الظروف مختلفة، ونحن نتفق بأمور استراتيجية مع حركة أمل، ونحاول في العهد الجديد ان نكون منسجمين مع الجميع ومن ضمنهم حركة امل”.