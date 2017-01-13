آثار الحمض النووي تؤدي إلى إلقاء القبض على مشتبه بهم في قضية كيم كارداشيان!!

أوردت الشرطة الفرنسية أن آثار الحمض النووي التي وُجدت على الأربطة البلاستيكية التي استخدمت لتقييد معصمي نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان، ساهمت في إلقاء القبض على 17 شخصا يُشتبه بصلتهم بالسطو المسلح على مجوهرات كارداشيان أثناء إقامتها في باريس في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وذكر مصدر في الشرطة أن الحمض النووي لأحد الأشخاص قاد إلى القبض على شبكة أوسع بكثير من المشتبه بهم عند فجر الاثنين ومن بين الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم السائق الذي قام بنقل كارداشيان لحضور أسبوع الموضة في باريس عندما اقتحم اللصوص شقتها .

كما أوردت الشرطة أن سرقة المجوهرات قادت الشرطة إلى أشخاص من بينهم رجل عمره 72 أو 73 عاماً في جراس وهي قرية تقع في التلال الواقعة خلف ساحل الريفيرا الجنوبي الفرنسي.

ويتم منذ إلقاء القبض على الأشخاص الإستجواب في مقر الشرطة في كاي دي أو ريفيه على ضفاف نهر السين في باريس.

وحملة إلقاء القبض جرت في روان وغراس بجنوب شرق فرنسا ومنطقة باريس الكبرى.